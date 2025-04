Para Peserta UMK Ungkap Segudang Manfaat Ikut Program Pertamina, Produknya Bisa Go Global

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui program UMK Academy telah berhasil membawa ribuan pelaku usaha mikro kecil (UMK) naik kelas lebih cepat.

Para peserta Pertamina UMK Academy mengakui ada banyak manfaat yang dirasakan seusai mengikuti program ini.

UMK Academy adalah program pembinaan UMK dari Pertamina untuk meningkatkan kualitas produk dan manajemen UMKM.

Mengusung empat kurikulum, yaitu Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global.

Founder produk fesyen khas Indonesia, Haluan Bali, Defria Kirana menyatakan usaha yang dijalaninya cepat berkembang setelah mengikuti program Pertamina UMK Academy.

Dia mengatakan produk Haluan Bali telah menembus pasar Australia, Jepang, Belanda, Jerman hingga ke Amerika Serikat.

"Saya bisa dapat ilmu, networking, punya kesempatan ikut beragam pameran, dan dapat tambahan modal usaha," ungkap Champion kelas Go Online Pertamina UMK Academy 2024 ini.

Bukan hanya itu, Defria juga mengaku Haluan Bali bisa lebih menetapkan jati dirinya sebagai brand yang memiliki positioning yang lebih jelas dibandingkan sebelumnya setelah ikut program ini.