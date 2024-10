Paxel Jadi Perusahaan Kurir Pertama Mendapatkan Sertifikat Halal Logistik

jpnn.com, JAKARTA - Jasa pengiriman berbasis aplikasi, Paxel menjadi perusahaan kurir logistik pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat Halal Logistik.

Sertifikasi itu diperoleh dari Lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama, dan diaudit oleh LPPOM – MUI bekerja sama dengan Inspiry Konsultan Indonesia.

Co-founder Paxel, Zaldy Masita mengatakan bahwa Paxel memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal, mulai dari proses pembuatan, pengemasan, penyimpanan dan distribusi hingga sampai ke tangan konsumen dengan aman dan baik.

Baca Juga: TIKI Dinobatkan jadi Brand Logistik Konvensional Terpopuler 2024

“Proses pengiriman yang memenuhi standar halal, dimulai dari pilihan jenis paket non-halal di aplikasi Paxel, penerapan pemisahan paket makanan halal dan non-halal selama proses penjemputan, transit hingga pengiriman paket makanan ke tujuan," ungkap Zaldy dalam keterangannya, Sabtu (19/10).

"Melalui IoT (internet of things), sistem operasional Paxel mulai dari first mile, mid mile hingga last mile sudah memenuhi persyaratan Halal Logistik.”

Zaldy menambahkan bagi produk non-halal, kewajiban menggunakan jasa pengiriman dengan sertifikat halal logistik akan memberikan jaminan, bahwa tidak adanya kontaminasi dengan produk lainnya.

Dengan begitu, pelaku usaha produk makanan non-halal akan merasa aman dan nyaman saat mengirimkan produknya kepada konsumen.

Sertifikat Halal Logistik yang dimiliki Paxel merupakan dukungan penuh perusahaan kepada para pelaku usaha khususnya makanan, dalam memenuhi standar sertifikasi produk halal.