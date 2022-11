Pegadaian Raih Brand Equity dan ESG Excellence 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih penghargaan brand equity di ajang 4th Anniversary BUMN Awards 2022 dari The Iconomics Media.

Ajang The Iconomics BUMN Forum 2022 tahun ini mengusung tema “Branding for Business & Social Leaderships”.

Dalam acara ini, Pegadaian dinobatkan sebagai pemenang Brand Equity Awards dengan nominasi “Brand Equity: Brand Popularity In Other Financial Service Category”, berdasarkan survei citra BUMN dengan lebih dari 10 ribu responden di 10 kota Nasional Indonesia.

Adapun kriteria penilaian pemenang 4th Anniversary BUMN Awards 2022, ditentukan berdasarkan upaya perusahaan BUMN dalam membentuk citra korporasi yang sejalan dengan strategi bisnis dan kontribusi sosialnya.

“Atas nama manajemen dan seluruh insan Pegadaian saya mengucapkan terima kasih. Semoga opini mereka mewakili penilaian sekitar 21 juta nasabah Pegadaian yang telah memanfaatkan produk dan layanan Pegadaian,” ujar Kepala Departemen Komunikasi PT Pegadaian Basuki Tri Andayani.

Basuki juga menambahkan, apresiasi yang berhasil diraih oleh perusahaan tak lepas dari dukungan dari seluruh masyarakat yang telah setia menjadi nasabah Pegadaian.

Pada kesempatan berbeda, Pegadaian juga mendapatkan penghargaan TrenAsia ESG Excellence 2022.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas konsistensi Pegadaian dalam mengimplementasikan bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kelestarian lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG : Environment, Social & Governance).(adv/jpnn)