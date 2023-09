Pegadaian Raih The Best State Owned Enterprise 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih The Best State Owned Enterprise 2023 dengan kategori Excellence FInancial Performance SOE in 2022, di ajang Islamic Finance Summit 2023, pada Rabu (27/9).

Penghargaan yang diterima secara langsung oleh Senior Vice President Unit Usaha Syariah Pegadaian Beni Martina Maulan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi perusahaan BUMN sebagai agen perekonomian tanah air, yang mampu menjalankan peran dan prinsip pengelolaan dengan baik dan memberi dampak positif terhadap kinerja perusahaan.

“Mewakili manajemen dan seluruh Insan Pegadaian, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini akan menjadi booster atau penambah energi baru bagi perusahaan untuk menjadi agen inklusi keuangan yang terus dapat mendampingi dan memberikan solusi keuangan bagi masyarakat baik masa kini dan masa mendatang,” jelas Beni.

PT Pegadaian juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), sekaligus memperhatikan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) melalui program MengEMASkan Indonesia.

“Melalui produk dan layanan yang dimiliki Pegadaian, kami siap membantu masyarakat untuk menjadi generasi emas melalui Investasi Emas seperti Tabungan Emas, Cicil Emas, Arisan Emas, maupun memperoleh layanan pembiayaan yang aman dan nyaman tanpa rasa cemas. Bahkan kami juga memiliki program Memilah Sampah Menabung Emas (MSME) yang bisa berimbas pada 2 aspek yaitu aspek sosial dan ekonomi,” tutur Beni.(adv/jpnn)