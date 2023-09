TOP! Pegadaian Borong 5 Penghargaan di Ajang The Best Contact Center Indonesia 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian memborong lima penghargaan di ajang The Best Contact Center Indonesia 2023, yang digelar oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) di Jakarta, Selasa (26/9).

Pada kategori Corporate, Pegadaian berhasil meraih dua penghargaan dengan predikat Gold untuk sub kategori The Best Technology Innovation dan predikat Silver untuk sub kategori The Best Business Contribution.

Sementara pada kategori Individu, Pegadaian berhasil meraih tiga penghargaan yaitu Platinum Medal untuk sub kategori The Best Quality Assurance Small, Gold Medal untuk sub kategori The Best Agent Inbound Publik Small, dan Silver Medal untuk sub kategori The Best Agent Digital Email Small.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah menuturkan penghargaan ini menjadi bukti nyata dari keseriusan Pegadaian untuk senantiasa memberikan pelayanan yang optimal kepada para nasabah.

"Terima kasih kepada ICCA atas apresiasi yang diberikan kepada Pegadaian. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Tim Contact Center Divisi Jaringan Operasional untuk terus berkomitmen meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah untuk loyal dalam menggunakan produk dan layanan Pegadaian,” jelas Eka.

Ajang kompetisi The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) yang diinisiasi oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) ini telah digelar sejak 2007.

Ini merupakan ajang penghargaan dunia contact center tingkat nasional di Indonesia yang mendapatkan pengakuan secara internasional oleh Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC).

Kompetisi ini menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dan prestasi dalam pelayanan contact center, sehingga para pelaku contact center dari berbagai perusahaan atau lembaga bisa mendapat wawasan baru serta inspirasi untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat pengguna layanan.(adv/jpnn)



