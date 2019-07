Pelatih Sepak Bola Ini Kena Serangan Jantung, Setelah Sadar, Kalimat Pertamanya Mengejutkan

jpnn.com, BUCHAREST - Pelatih Dinamo Bucharest Eugen Neagoe kena serangan jantung saat mendampingi timnya bertarung melawan CS Universitatea Craiova dalam lanjutan Liga 1 Rumania, Minggu (21/7) kemarin.

Neagoe diduga terkena serangan jantung di bangku cadangan. Saat itu pertandingan baru berusia 25 menit dan kedudukan masih 0-0. Di akhir laga Dinamo Bucharest kalah 0-2.

Worrying scenes at Dinamo - Craiova! Dinamo manager Eugen Neagoe has been taken to hospital in an ambulance after collapsing during the game with a suspected cardiac arrest. #Liga1 pic.twitter.com/18yvvt4S4B — Alecs Stam (@AlecsStam) July 21, 2019