Pemberitaan Berbagai Media Asing soal Kebakaran Lapas Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, yang menewaskan lebih dari 40 napi menjadi perhatian media-media luar negeri.

Berbagai media ternama mancanegara memberitakan tragedi yang terjadi pada Rabu (8/9) dini hari itu.

Di Amerika Serikat (AS), edisi daring The Washington Post menampilkan artikel berjudul A fire in a packed Indonesian prison killed 41 convicts.

Salah satu media paling berpengaruh di AS itu menyoroti kondisi penjara di Indonesia yang overkapasitas.

Masih dari AS, The New York Times memasang judul At Least 41 Prisoners, Some Trapped in Cells, Die in a Fire in Indonesia. Media yang memiliki kantor pusat di New York itu menilai insiden itu merupakan bukti adanya persoalan pada penjara di Indonesia.

Media ternama Inggris The Guardian juga memberitakan soal insiden di lapas khusus narkoba itu. "Fire at prison in Indonesia kills at least 40 people," demikian judul yang diangkat edisi online media yang bermarkas di Kings Place, London itu.

Adapun harian The Independent di Inggris mengangkat berita itu dengan judul Fire at overcrowded Indonesian prison kills at least 41 people.

Dari Timur Tengah ada Aljazeera yang menampilkan artikel bertitel Dozens killed in fire at overcrowded Indonesian prison.