Peminat Properti di Cilegon Tinggi, Bumi Rakata Asri Bakal Gelar Open House

jpnn.com, JAKARTA - Perumahan Bumi Rakata Asri di Kota Cilegon bakal menggelar acara Open House di Kantor Marketing perumahan Bumi Rakata Asri, pada (2/3) mendatang.

Bagian dari grup bisnis PT. Krakatau Sarana Properti (KSP) bakal membuka peluang bagi calon pembeli melihat detail rumah.

Real Estate Manager Bumi Rakata Asri Wisnu Sasongko Putro mengatakan calon pembeli juga bisa bertanya langsung mengenai apapun tentang unit yang tersedia di Perumahan Bumi Rakata Asri terutama cluster Grand Rakata Residence.

Di samping itu, ada kehadiran pihak perbankan untuk memberikan pelayanan mulai dari BI Checking sampai konsumen mendapatkan kepastian mendapatan fasilitas kredit KPR.

"Sasaran Open House ini dimaksudkan supaya calon pembeli bisa Jadi dengan bangga kami mengajak serta mengundang para calon pembeli kami baik yang ada di Kota Cilegon maupun sekitarnya untuk datang langsung pada ke acara open house “Lets the life began with new dream home," ucap Wisnu dalam keterangannya di Jakarta, Senin (26/2).

Cluster Grand Rakata Residence adalah cluster exclusive yang ada di perumahan Bumi Rakata Asri Cilegon.

Menurut Wisnu, perumahan ini menawarkan fasilitas lengkap, mulai dari sistem keamanan cluster hingga fasilitas lifestyle yang dapat menunjang berbagai kegiatan bagi para penghuni.

"Memiliki kolam renang cukup luas dan cafe, area bermain anak-anak yang nyaman dengan taman yang indah, juga memiliki jogging track yang dapat memberikan pengalaman hidup yang tidak terlupakan bagi para penghuni," ucap Wisnu.