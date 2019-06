Penalti Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool di Final Liga Champions

jpnn.com, MADRID - Liverpool akhirnya menuntaskan dahaga gelar dengan mengangkat trofi Liga Champions 2019. Dalam laga final di Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, Minggu (2/6) dini hari WIB, The Reds mengalahkan Tottenham Hotspur 2-0.

Liverpool sudah unggul saat laga baru berusia sekitar dua menit (Opta mencatatnya di menit pertama detik ke-48). Mohamed Salah mencetak gol lewat penalti. Gol tersebut merupakan gol tercepat kedua di final Liga Champions setelah gol Paolo Maldini (detik ke-50) saat laga AC Milan vs Liverpool di 2005.

Salah pun menjadi pemain Mesir pertama yang mencetak gol di final Liga Champions.

