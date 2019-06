Pengakuan Ivan Gunawan Sungguh Mengejutkan

Desainer kondang Ivan Gunawan kembali membuat heboh dunia maya. Kali ini tentang perasaannya kepada penyanyi dangdut Ayu Ting Ting.

Ivan Gunawan secara blak-blakan mengungkapkan pernah jatuh cinta kepada pelantun Sambalado tersebut. Bahkan menurutnya itu adalah perasaan terbaiknya sejak beberapa tahun lalu.

"I remember when the first time i falling in love with you, it was the best thing that has ever happened to me few years ago. (Aku ingat ketika pertama kali aku jatuh cinta padamu, itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku beberapa tahun yang lalu)," ungkap Ivan Gunawan lrwat akun Instagram miliknya, Minggu (2/6).

Tidak hanya itu, pengisi acara Brownis tersebut juga menyertai foto Ayu Ting Ting dalam posting-annya. Dia sengaja mengunggah foto Ayu Ting Ting sedang tersenyum.

BACA JUGA: Soal Hubungannya dengan Al Ghazali, Jessica Mila Bilang karena Mengejar Surga

Pengakuan Ivan Gunawan tersebut spontan menuai komentar dari netizen. Banyak followers yang menyatakan dukungan untuknya. Bahkan sejumlah netizen mendoakan dia dan Ayu Ting Ting berjodoh.

Seperti diketahui, Ivan Gunawan memang sempat memiliki rasa sayang ke Ayu Ting Ting. Namun saat itu, cintanya bertepuk sebelah tangan sebab Ayu Ting Ting menganggapnya sebagai kakak.

Pada April 2019 lalu, beredar kabar bahwa Ivan Gunawan bakal melamar Ayu Ting Ting. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh ibundanya, Erna Gunawan.