Penonton di Istora Salah Tingkah, Ganda Putri Nomor 1 Dunia Tembus 8 Besar Blibli Indonesia Open 2019

jpnn.com, JAKARTA - Ganda putri nomor satu dunia Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Jepang) mulus melaju ke perempat final Blibli Indonesia Open 2019.

Dalam 16 Besar di Court 3 Istora GBK Jakarta, Kamis (18/7) pagi WIB, duet Negeri Sakura mengalahkan ganda putri Indonesia Nadya Melati / Tiara Rosalia Nuraidah. Matsumoto / Nagahara menang 21-12, 21-17 dalam laga berdurasi 37 menit (statistik BWF).

Nadya / Tiara sempat memberikan perlawanan di game kedua. Bahkan saat interval, mereka unggul 11-9. Namun, Matsumoto / Nagahara menunjukkan identitasnya sebagai peringkat satu dunia saat ini.

Penampilan Matsumoto / Nagahara bikin sejumlah penonton di Istora salah tingkah. Satu sisi pengin mendukung Nadya / Tiara, tetapi di sisi lain dipaksa takjub melihat performa duo Jepang.

Tahun lalu, Matsumoto / Nagahara finis sebagai finalis, kalah dari kompatriotnya Yuki Fukushima / Sayaka Hirota. Di perempat final besok, Matsumoto / Nagahara akan meladeni pemenang dari partai Lee So Hee / Shin Seung Chan (Korsel) vs Vivian Hoo / Yap Cheng Wen (Malaysia). (adk/jpnn)

16 Besar Blibli Indonesia Open 2019 (ganda putri):

Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Jepang) vs Nadya Melati / Tiara Rosalia Nuraidah (Indonesia) 21-12, 21-17

Lee So Hee / Shin Seung Chan (Korsel) vs Vivian Hoo / Yap Cheng Wen (Malaysia)

Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Jepang) vs Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Malaysia)

Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Indonesia) vs Kim So Yeong / Kong Hee Yong (Korsel)

Dong Wen Jing / Feng Xue Ying (Tiongkok) vs Du Yue / Li Yin Hui (Tiongkok)

Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Indonesia) vs Chen Qing Chen / Jia Yifan (Tiongkok)

Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Jepang)

Liu Xuan Xuan / Xia Yu Ting (Tiongkok) vs Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Jepang)