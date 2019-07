16 Gadis yang Masih Bertahan di Blibli Indonesia Open 2019

jpnn.com, JAKARTA - Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya harapan tuan rumah yang tersisa di nomor tunggal putri Blibli Indonesia Open 2019.

Hari ini (Kamis, 18/7), Jorji, panggilan gadis asal Wonogiri berusia 19 tahun itu, akan menghadapi salah satu pemain papan atas, Ratchanok Intanon (Thailand). Rekor pertemuan Jorji melawan Ratchanok kurang bagus, 0-4, Jorji belum pernah menang.

Selain dua pemain tersebut, 16 Besar tunggal putri masih diisi pemain-pemain top dunia seperti Tai Tzu Ying (Taiwan), Nozomi Okuhara (Jepang), Chen Yufei (Tiongkok) dan Akane Yamaguchi (Jepang). (adk/jpnn)

16 Besar Blibli Indonesia Open 2019 (tunggal putri):

Tai Tzu Ying (Taiwan) vs Busanan Ongbamrungphan (Thailand)

Ratchanok Intanon (Thailand) vs Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia)

Akane Yamaguchi (Jepang) vs Cheung Ngan Yi (Hong Kong)

Nitchaon Jindapol (Thailand) vs Michelle Li (Kanada)

Mia Blichfeldt (Denmark) vs Pusarla V Sindhu (India)

Soniia Cheah (Malaysia) vs Nozomi Okuhara (Jepang)

Beiwen Zhang (Amerika Serikat) vs He Bing Jiao (Tiongkok)

Sayaka Takahashi (Jepang) vs Chen Yufei (Tiongkok)