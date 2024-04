Penutupan DCDC Ngabuburit Extra Bakal Bikin Meriah Kota Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Rangkaian tur DCDC Ngabuburit Extra 2024 akhirnya tiba di penghujung. Event impresif berkonsep night market ini akan digelar di Area Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (6/4).

Sebelumnya, acara ini sukses menghibur ribuan Coklatfriends di berbagai kota, mulai dari Tangerang pada 17 Maret, Karawang (18 Maret), Medan (20 Maret), Kabupaten Bandung (23 Maret), Garut (27 Maret), Pemalang (30 Maret), dan Purwokerto (31 Maret).

Perwakilan DCDC Agus Danny Hartono mengatakan, titik ke delapan atau penutupan Ngabuburit Extra di Kota Kembang siap diramaikan Yacko, For Revenge, Alone at Last, Antideologi, NGB Project (Abah Andris & DJ E-One Cronik) feat Tuan Tigabelas, AGC Music School hingga band lokal setempat.

Mereka bakal diberi kesempatan jadi bagian dari “DCDC Shoutout!” dan perform secara akustik. Acara ini juga akan dipandu oleh Eddi Brokoli dan Ayushi.

"Bandung bisa dibilang adalah hometown DCDC dan kami yakin Coklatfriends di sana akan menyambut sangat antusias closing event Ngabuburit Extra," ujar Danny, dalam keterangannya, Selasa (2/4).

Rangkaian DCDC Ngabuburit Extra dimulai dengan kegiatan Social Investment yang dilakukan oleh talent pengisi acara, komunitas lokal, dan audiens event di setiap kotanya.

Event ini juga menjanjikan aktivitas Midnight Market, yang diisi oleh berbagai brand dan UMKM lokal yang telah dikurasi dan dikemas secara artistik. Beragam produk bakal hadir di sini mulai dari clothing, music merchandise, kuliner, dan banyak lagi.

Ada juga Lelang Extra yang memberi kesempatan pengunjung dengan jumlah lelang tertinggi akan mendapatkan official merchandise bertanda tangan guest star di tiap kota gelaran.