Penyanyi dan Penonton Sama – sama Menangis

jpnn.com - Band HIVI! Akhirnya mewujudkan mimpi anak-anak sebuah SMA di Palu yang sempat buyar akibat gempa dan tsunami. Seluruh keuntungan penjualan lagu dan merchandise Jatuh, Bangkit Kembali! juga bakal disumbangkan.

Glandy Burnama, Jakarta

GUNCANGAN itu memaksa pintu kelas terbuka sendiri. Braaak! Kepanikan langsung menjalar ke para personel HIVI! yang tengah berada di ruangan tersebut.

Apalagi, itu bukan gempa pertama yang menyambut HIVI! selama berada di Palu. Sehari sebelumnya, tepat setelah mereka mendarat, lindu kecil juga menggoyang ibu kota Sulawesi Tengah itu.

Begitu pula malam harinya saat Ezra Mandira (gitar) bersama ketiga personel lain –Febrian Nindyo (gitar), Ilham Aditama (vokalis), dan Nadhia ’’Neida’’ Aleida (vokalis)– beristirahat di hotel.

Padahal, siang itu, 23 Desember 2018, sebentar lagi band yang merilis album debut Say Hi! To HIVI! pada 2012 tersebut harus tampil. Menghibur para siswa SMA Al-Azhar Mandiri yang telah demikian lama menanti penampilan mereka.

BACA JUGA: Unggah Video Sungkeman, Syahrini Kembali Tutup Kolom Komentar

’’Kami yang merasakan sedikit saja sudah panik, bagaimana mereka yang sempat merasakan gempa yang lebih besar,’’ ujar Ezra, gitaris HIVI!