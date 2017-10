Penyanyi Eksentrik Ungkap Kelakuan Mesum Sutradara Denmark

jpnn.com - Penyanyi Bjork mengungkap pengalamannya dilecehkan secara seksual oleh seorang sutradara Denmark. Pengalaman tak menyenangkan itu terjadi ketika dia terlibat dalam penggarapan film sang sutradara tersebut.

"Aku terinspirasi oleh wanita-wanita di berbagai tempat yang bicara lewat media online, untuk memberitahu tentang pengalamanku dengan seorang sutradara Denmark," terang musisi, artis, dan penulis lagu hit asal Islandia ini di akun Facebook pribadinya.

Bjork tak mengungkapkan siapa sutradara yang dimaksud. Namun tak sulit untuk menebak sosok yang dimaksud.

Pasalnya, hanya ada satu sutradara asal Denmark yang pernah mengarahkan Bjork dalam film. Orang itu adalah Lars Von Trier, sutradara Dancer in the Dark, film Bjork paling populer dan banyak meraih penghargaan.

Peraih piala Aktris Terbaik Festival Film Cannes tersebut menambahkan di Facebook, "Sangat jelas bagiku ketika aku masuk ke profesi aktris bahwa penghinaan dan peranku sebagai seseorang yang dilecehkan secara seksual adalah norma dan ditetapkan oleh sutradara dan puluhan staf yang mengizinkan dan mendorongnya."

Dalam cerita panjangnya, Bjork tak menjelaskan pelecehan seksual seperti apa yang dia terima. Pelantun Army of Me dan Its Oh So Quiet ini hanya mengatakan bahwa sang sutradara menghukumnya ketika ia menolak menuruti permintaan mesum tersebut.

"Dia membuat sebuah sebuah jaring ilusi mengesankan untuk timnya, di mana aku diperlihatkan seperti seseorang yang sulit. Karena kekuatanku, timku yang hebat, dan karena aku tidak akan rugi, tidak punya ambisi di dunia akting, aku melangkah pergi dari dunia ini dan menyembuhkan diri selama bertahun-tahun," jelas penyanyi yang punya gaya berbusana eksentrik ini. (rakyatmerdeka)

Sumber : RMOL.co