Perbedaan Spesifikasi 4 Varian Ducati Scrambler 2019

jpnn.com, JAKARTA - Empat varian Scrambler Ducati 2019 resmi mengaspal di Indonesia, meliputi Scrambler Ducati Icon, Dessert Sled, Full Throttle dan Café Racer.

Ducati Scrambler 2019 diklaim membawa banyak ubahan yang memberikan sensasi berkendara berbeda bagi penggemarnya.“Dengan adanya penambahan fitur-fitur ini menjadikan Ducati Scrambler baru semakin mudah dan lincah untuk dikendarai, seperti filosofinya yaitu Joyful and Fun to ride. It’s a Land of Joy,” kata COO PT. Cakra Motor Sports, Faby Tsui, di Jakarta, Minggu (7/4).



Icon

Scrambler Ducati Icon

Ducati Scrambler Icon adalah hasil pertama dari Joyvolution. Menggenggam mesin baru 803 cc, aluminium dari panel samping baru yang lebih besar, cocok dengan baja dari tangki bahan bakar bergaya teardrop serta desain lampu unik.

Mesin dicat hitam, sirip kepala silinder dan pelek yang sesuai jika disandingkan dengan mesin Ducati Scrambler Icon ini, menawarkan penampilan memikat.

Scrambler Dessert Sled

Ducati Scrambler Desert Sled menawarkan tampilan off-road klasik Amerika dikombinasi karakter scrambler.

Mengusung kerangka merah, jok baru dengan jahitan yang terkoordinasi warna dan spoked wheel dengan pelek hitam Diklaim, motor ini lebih canggih dari versi sebelumnya.



Mendukung kemampuannya di jalur berat, Ducati membekalinya mode Off Road Riding yang memungkinkan pelepasan ABS untuk membuat manuver-manuver yang dilakukan di “Dirt” atau tanah menjadi lebih liar dan menyenangkan.