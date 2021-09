Permintaan Dompet Meroket, Omzet Tembus Rp 60 Juta Per Minggu

jpnn.com, LEBAK - Sejumlah perajin dompet di Kabupaten Lebak, Banten, merasa kewalahan melayani permintaan pasar yang meroket.

Pasalnya sejak tiga pekan terakhir permintaan dompet melonjak hampir dua kali lipat.



"Kami sangat terbantu ekonomi keluarga dengan meningkatnya permintaan pasar itu," kata Rahmat, seorang perajin dompet di Desa Giri Mukti Cimarga, Kabupaten Lebak, Minggu (12/9).



Menurut dia, peningkatan permintaan pasar tersebut setelah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) Level 2 hingga menurunnya kasus COVID-19.



Permintaan dompet itu, kata dia, dapat mendongkrak ekonomi masyarakat setempat yang merupakan sentra kerajinan dompet di Kabupaten Lebak.



Produksi dompet tersebut, lanjut dia, dipasok ke Pasar Senen dan Mangga Dua Jakarta.



"Kami memasok produksi dompet ke Jakarta, meningkat hingga 100 kodi per pekan dan dijual Rp 60 juta, dengan harga Rp 600 ribu per kodi, padahal sebelumnya hanya 30 kodi per pekan," katanya.



Begitu juga perajin lainnya, H Yahya mengaku saat ini permintaan pasar dan omzet kembali meningkat setelah kasus COVID-19 di DKI Jakarta menurun.



Permintaan dompet meningkat rata-rata 100 kodi dari sebelumnya 30 kodi per pekan. Perajin, kata dia, kini mampu melayani permintaan pasar dengan memperkerjakan pegawainya yang sempat dirumahkan.



"Kami sudah tiga pekan ini memasok produksi dompet ke Pasar Senin sebanyak 100 kodi dari sebelumnya 30 kodi," katanya.



Sementara itu Sekertaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Omas Irawan mengatakan saat ini pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus berkembang di tengah pandemi.



Saat ini, kata dia, jumlah pelaku UMKM mencapai 51.680 unit yang membuka lapangan kerja hingga puluhan ribu orang. Padahal, kata dia, sebelumnya UMKM tercatat 49.000 unit usaha, di antaranya perajin dompet itu.



"Kami mendorong pelaku UMKM terus meningkatkan mutu dan kualitas, sehingga bisa bersaing pasar," kata Omas.(antara/jpnn)