Pertamina Call Center 135 Raih 12 Penghargaan di World Asia Pacific Awards 2024

jpnn.com - JAKARTA - Pertamina Call Center 135 meraih total 12 penghargaan pada ajang Contact Center World Asia Pacific Awards 2024 di Cairns, Australia, belum lama ini.

Prestasi gemilang tersebut diraih lima tahun berturut-turut di ajang bergengsi yang diselenggarakan Contact Center World, The Global Association for Contact Center and Customer Engagement Best Practices.

Pertamina Call Center 135 meraih Gold Award untuk sepuluh kategori. Yaitu Best Contact Center, Best Contact Center Operational Manager, Best Contact Center Supervisor, Best Quality Auditor.

Kemudian, Best Customer Service Professional, Best Analyst, Best Customer Loyalty Program, Best Crisis Management Campaign, Best Community Spirit, dan Best Use of Social Media in the Contact Center.

Pertamina Call Center 135 juga memperoleh Silver Award untuk kategori Best Public Services Center.

Hal yang paling membanggakan Pertamina Call Center 135 juga mendapatkan predikat penghargaan Dream Team Award.

Penghargaan tersebut apresiasi tertinggi atas dedikasi Pertamina Call Center 135 yang selalu mengedepankan develop, reward, energize, appreciate and motivate untuk mencapai kinerja terbaik.

Menurut Direktur Perencanaan & Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso, prestasi yang diraih merupakan bukti pengakuan dunia atas kualitas layanan yang diberikan Pertamina kepada pelanggan.