Pertamina Perkuat Komitmen Energi Transisi & Tata Kelola

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan implementasi transisi energi akan mewujudkan ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong tercapainya pengurangan emisi karbon menuju Net Zero Emission (NZE).

Oleh karena itu, Pertamina Group melakukan berbagai inisiatif penurunan emisi dan membuka diri untuk kolaborasi global bersama seluruh pihak guna mencapai target.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam sambutannya di ajang CNBC Indonesia Awards 2023, di Hotel Westin Jakarta, Rabu (13/12).

"Percepatan transisi energi di Indonesia bukan hanya upaya untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga untuk mewujudkan ketahanan energi," ujar Nicke.

Pada acara tersebut, Pertamina Group berhasil meraih lima penghargaan.

Pertamina sebagai holding company mendapat penghargaan Most Compliance Company in GCG Principle (GCG Award).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bahkan didapuk penghargaan The Most Influential Woman In Energy Transition.

Sementara tiga penghargaan lainnya diraih oleh tiga Subholding Pertamina di antaranya Best Value Creation in Geothermal Business Energy, yang diraih oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Subholding Power & New Renewable Energy (PNRE), Leading Company on Biofuel, yang diraih oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Subholding Refining & Petrochemical (R&P), serta Most Leading Shipping Company in Global Business Expansion yang diterima oleh PT Pertamina International Shipping (PIS) Subholding Integrated Marine Logistics (IML).