Pertamina Siap Kembangkan Pusat Riset Energi Berkelanjutan di IKN

jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - PT Pertamina (Persero) bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) siap mengembangkan Pertamina Sustainable Energy Center atau Pusat Riset Energi Berkelanjutan) di IKN.

Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman antara Pertamina dengan OIKN yang ditandatangani pada Jumat (22/9).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Bambang Susantono selaku Kepala OIKN disaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di sela kunjungan Kepala Negara ke IKN.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapan pengembangan kawasan Pertamina Sustainable Energy Center berada dalam Wilayah Perencanaan 5 di IKN.

Sejumlah fasilitas akan tersedia, antara lain Pertamina Sustainability Academy, Pertamina Training Insititute, Pertamina Research and Innovation Center for Sustainable and Low Carbon Technologies.

Selain itu, Pertamina Vocational Education Center, Shared Green Infrastructure, laboratorium, dan Sustainability Start-up Hub.

“Pertamina Sustainable Energy Center ini merupakan langkah untuk mendukung program NZE pemerintah tahun 2060, di mana Pertamina mengembangkan pusat riset, green dan low carbon technology untuk Indonesia,” terang Nicke.

Nicke menyampaikan Pertamina juga akan mengembangkan proyek Nature-Ecosystem Based Solution (NEBS) yang merupakan strategi memanfaatkan potensi alam yang berada di kawasan hutan sehingga dapat dimanfaatkan untuk konservasi, restorasi dan pengelolaan ekosistem berkelanjutan di seluruh kawasan IKN.