Pertamina Tambah Kapasitas Kilang

Pertamina. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Muchamad Iskandar mengatakan, saat ini level stok rata-rata mencapai 26 hari.

Jika memungkinkan, tahun depan perseroan pelat merah itu siap meningkatkan level stok hingga 30 hari.

”Namun, kami juga mengikuti permintaan. Jika permintaannya belum tumbuh cepat, level stoknya belum sampai akan naik hingga 30 hari. Hanya, secara fasilitas, kami siap,” katanya, Minggu (15/10).

Saat ini, kapasitas total kilang Pertamina mencapai 1,046 juta barel. Angka tersebut berasal dari enam kilang.

Yakni, UP II Dumai, UP III Plaju, UP IV Cilacap, UP V Balikpapan, UP VI Balongan, dan UP VII Kasim.

Penjualan gasoline Pertamina per hari mencapai 80 ribu kiloliter. Penjualan solar mencapai 60 ribu kiloliter.

Perinciannya, solar public service obligation (PSO) mencapai 40 ribu kiloliter dan solar non PSO 20 ribu kiloliter.

Pembangunan kilang minyak baru (new grassroots refinery/NGRR), antara lain, ada di Tuban dan Bontang.