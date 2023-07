Peruri Borong Penghargaan Human Capital on Resilience Excellence Award

jpnn.com, JAKARTA - Perum Peruri meraih penghargaan di Human Capital On Resilience Excellence Award 2023, karena berhasil melakukan improvement di bidang Human Capital (HC) untuk menjaga keberlanjutan bisnis perusahaan.

Peruri diberikan penghargaan bintang lima untuk kategori The Most Innovative HC, The Best HR in Crisis Management and Recovery dan The Most Resilience Company.

Selain itu, Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani juga meraih predikat The Best Leadership Development Focus on HC.

Sebelumnya, Gandung Anggoro Murdani memaparkan strategi manajemen sumber daya manusia (SDM) Peruri.

Pertama, Reorienting Workforce Strategy & Planning untuk mengatasi kesenjangan keterampilan karyawan dengan menyusun direktori kompetensi hard/soft/managerial skill, upskilling, dan reskilling karyawan dengan solusi teknologi/digital serta digital talent mapping & development untuk memasuki bisnis baru.

"Kedua, Developing High-Performance Culture untuk menyelaraskan kinerja dan penghargaan dengan kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi melalui penerapan performance-based reward, penyelenggaraan innovation awards dan penentuan best employee," ujarnya.

Ketiga, Prioritizing People Experience yaitu memunculkan cara kerja baru pascapandemi dalam hal working arrangement dan penerapan flexitime, mendukung employee well-being dengan targeted programs (physical, social, finance, and mental well-being), serta menciptakan lingkungan kerja dengan budaya saling menghargai melalui penerapan Respectful Workplace Policy.

Keempat, Investing in Technology and Transformation untuk meningkatkan aspek keandalan teknologi dalam manajemen SDM, melalui pembentukan beberapa aplikasi internal, serta upskilling dan reskilling dalam bidang baru seperti AI & Machine learning, Cloud Computing, Data Science & Analytics, Digital Supply Chain, Software Development dan lain sebagainya.