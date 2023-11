Perusahaan Indonesia Terbaik Raih Penghargaan Human Capital & Performance Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 38 perusahaan yang terdiri dari 29 BUMN, dua BUMD, dan tujuh swasta mendapat penghargaan di ajang penganugerahan bergengsi Human Capital & Performance Award 2023.

Ajang ini diadakan Majalah BusinessNews Indonesia yang dilaksanakan di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (29/11).

Para pemenang penghargaan Human Capital & Performance Award 2023 ini dijaring dari sekitar 300 perusahaan dari BUMN, BUMD, dan swasta yang menjadi nominasi.

Kemudian dewan juri bersama tim penyelanggara telah menyaring, menyeleksi, mengevaluasi kinerja maupun implementasi Human Capital (HC) dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Event mengusung tema “Strategic Integration of Digital Technology & AI in HR Operations: Enhancing Human Capital Management Through Data-Driven Insights” ini bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), PMSM Indonesia, CEO Forum, Human Capital Institute – USA, serta para pakar dan profesional bidang Human Capital, Strategic Management, ICT, Riset & Inovasi konsultan HC dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Bina Nusantara (BINUS), University of Glasgow UK, University of Exeter UK dan lainnya.

Berdasarkan evaluasi dan penilaian para pakar dan profesional di bidang Human Capital, ICT, Riset & Inovasi yang menjadi Dewan Juri Human Capital & Performance Award 2023 dalam proses penjurian, bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah mengimplementasikan transformasi digital yang terintegrasi dalam pengembangan dan pengelolaan Human Capital.

Ketua Penyelenggara Human Capital & Performance Award 2023 Irnanda Laksanawan menjelaskan event ini merupakan kegiatan corporate rating (award) tahunan di bidang Human Capital dengan tujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penentu kesuksesan transformasi human capital serta mengukur dan menilai kinerja sekaligus keefektivitasan Strategi Human Capital agar semakin unggul, profesional, kompetitif, akuntabel dan menjadi penyeimbang daya saing sebagai negara di pasar domestik maupun internasional.

“Award ini juga bertujuan mendorong prestasi dan kinerja perusahaan BUMN, anak usaha afiliasi, BUMD, Swasta Nasional untuk melakukan transformasi digital dalam pengembangan, pengelolaan, pembelajaran serta inovasi guna menciptakan talenta yang profesional dan berkualitas global, dalam menjalankan bisnis perusahaan,” kata Irnanda dalam keterangan.