PESAN 2023,. Herbalife Dukung Kampanye Sarapan Sehat

jpnn.com, JAKARTA - Senior Director and General Manager Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi mengatakan Herbalife Nutrition kembali mendukung kegiatan PESAN 2023.

Pekan Sarapan Nasional (PESAN) 2023 menjadi tahun ke-8 bagi Herbalife Nutrition mendukung kampanye ini melalui serangkaian kegiatan edukasi terhadap masyarakat.

Kegiatan itu meliputi berbagi informasi mengenai pentingnya sarapan sehat bernutrisi, kegiatan olahraga, serta sarapan sehat bersama.

"Dukungan ini untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga asupan nutrisi seimbang melalui sarapan sehat serta menjaga kebugaran tubuh dengan kegiatan olahraga," kata Andam Dewi dalam siaran pers, Kamis (9/3).

Sarapan yang bernutrisi ujarnya bisa menyuplai energi bagi tubuh dan otak untuk tetap aktif memulai kegiatan di pagi hari.

Pekan Sarapan Sehat Herbalife Nutrition 2023 yang mengusung tagline Sehat dimulai dari pagi, go for more dan Mulailah hari dengan nutrisi seimbang ini diikuti oleh 30 ribu peserta yang diadakan di 120 kota selama 14-18 Februari 2023.

PESAN 2023 diprakarsai pemerintah didasari dengan permasalahan penduduk Indonesia yang jarang melakukan sarapan maupun melakukan sarapan yang kurang berkualitas.

Berdasarkan data konsumsi pangan Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, bahwa pada anak yang sarapan pun kualitas sarapannya masih rendah, terdapat 44,6 persen anak usia sekolah yang sarapannya berkualitas rendah.