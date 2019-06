Pesan Octavian Saat Pimpin Sertijab Direktur Pembinaan Seskoal

jpnn.com, JAKARTA - Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian memimpin serah terima jabatan Direktur Pembinaan (Dirbin) Seskoal, Selasa (11/6/2019) di Lobby O.B. Syaaf Seskoal Cipulir, Jakarta Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Kolonel Laut (T) Rudi Parulian Simorangkir secara resmi menjabat sebagai Direktur Pembinaan (Dirbin) Seskoal. Rudi yang sebelumnya berdinas sebagai Sahli Pang E Teklog Koarmada I mengantikan Kolonel Laut (T) Edy Wahyanta. Selanjutnya, Edy akan menempati jabatan baru di lingkungan Markas Besar Angkatan Laut Disadal sebagai Dansatgas Yekda DN Kapal BRS.

Komandan Seskoal selaku Inspektur Upacara menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada kepada Kolonel Laut (T) Edy Wahyanta beserta keluarganya atas semua upaya yang telah dilakukan guna kemajuan Seskoal. Danseskoal juga mengucapkan ucapan selamat atas kepercayaan Pemimpin TNI AL kepada Kolonel Laut (T) Rudi Parulian Simorangkir untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Dirbin Seskoal yang baru.

Menurut Octavian, sertijab merupakan proses berkelanjutan dari pembinaan personel, dan merupakan hal yang wajar. Tujuannya adalah untuk mendinamisasikan lingkungan kerja yang terus bergerak adaptif sekaligus untuk menjawab tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks.

“Tour of Duty dan Tour of Area ini memungkinkan untuk memelihara sifat dinamis dari organisasi, agar menjadi sarana efektif dalam mengantisipasi perkembangan keadaan dan tugas TNI AL di masa mendatang,” kata Laksda Octavian.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Seskoal ini mengatalan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas di Seskoal tidak terlepas dari dukungan kondisi lingkungan yang ada. Untuk itu, dia berharap seluruh personel Seskoal tetap dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Dia juga berharap tugas ke depan dapat terlaksana dengan baik guna mewujudkan Seskoal sebagai Center of Excellence on Naval and Maritime Science dalam bidang Pendidikan dan Pengkajian Pertahanan Matra Laut.