Pesta Stranger Things 2 tanpa Jonathan

jpnn.com - Penantian satu setengah tahun para penggemar Stranger Things berakhir. Season 2 serial hit science fiction produksi Netflix itu akhirnya diputar Jumat malam (27/10). Sama seperti musim pertamanya yang diluncurkan langsung delapan episode, pada musim ini fans bisa maraton menikmati sembilan episode sekaligus.

Beban berat ditanggung karena capaian yang didapat musim pertama. Stranger Things pertama yang tayang pada 15 Juli 2016 tersebut menang lima piala dari 18 yang dinominasikan di Emmy Awards 2017. Serial garapan sutradara kembar Ross dan Matt Duffer itu juga dinobatkan sebagai Show of the Year ajang MTV Movie & TV Awards yang berlangsung 7 Mei lalu, mengalahkan Game of Thrones, Insecure, This Is Us, Pretty Little Liars, dan Atlanta.

Dari berbagai review yang bermunculan, season 2 tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Agak lambat di episode awal, tapi plot itu memang sengaja dibuat untuk mengungkap sebuah hal yang besar. Fans yang berharap kemunculan Barb bolehlah sedikit senang. Tokoh tersebut akan muncul meski hanya dalam rupa foto.

Sehari sebelum pemutaran, para bintang utama menghadiri premiere di Regency Bruin Theatre, Los Angeles. Mereka adalah Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin), dan Finn Wolfhard (Mike). Selain itu, ada Winona Ryder (Joyce) dan Sadie Sink, pemeran tokoh baru Max. Suasana dibuat seperti di Hawkins dengan latar 1980-an layaknya cerita di serial. Tak ketinggalan, di luar gedung ada food truck yang menyediakan eggos, menu favorit karakter Eleven.

’’Itu agak sedikit aneh. Tapi, saya menyukainya,’’ kata Wolfhard saat menanggapi pertanyaan bagaimana rasanya diburu media. ’’Sangat tersanjung mengetahui banyak orang menyukai acara tersebut,’’ tambahnya.

Millie Bobby Brown datang dengan tampilan feminin. Rambutnya dibiarkan tergerai panjang lurus, berbeda sekali dengan perannya. Bukan hanya ditunggu reporter, dia juga dinanti teman sesama aktris. Bintang Young Florida Project, Brooklynn Prince, memberinya pelukan dan terus berada di sisinya sepanjang malam itu karena mengaku sangat nge-fans dengan remaja 13 tahun tersebut.

Namun, ada yang kurang dari pesta malam itu. Tidak ada wajah Charlie Heaton. Aktor yang memerankan karakter Jonathan tersebut ternyata dilarang masuk ke Amerika Serikat. Dikutip dari The Sun, Heaton sebetulnya tiba di LAX International Airport dari London pada Sabtu malam (21/10). Namun, anjing pelacak narkoba yang memeriksa bagasi penumpang secara random menemukan adanya kokain di bagasi Heaton.

Aktor kelahiran Bridlington, Inggris, itu tidak ditahan karena jumlah kokainnya sangat kecil plus tidak memiliki riwayat sebagai pengguna narkoba. Namun, menurut laporan Hollywood Reporter, Heaton mengakui bahwa dirinya mengonsumsi obat terlarang tersebut. Heaton kemudian dideportasi ke London. ’’Dia ditahan sebentar di bandara, lalu terbang ke London malam itu juga. Kalau kamu orang asing dan jumlah narkobanya besar, mungkin kamu bisa ditahan,’’ kata sumber tersebut.

Sumber : Jawa Pos