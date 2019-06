Pikap Carry dan Ertiga Dorong Penjualan Suzuki Selama Mei

jpnn.com, JAKARTA - Melewati libur panjang pada Mei lalu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mencatatkan peningkatan penjualan ritel sebesar 18,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 9.633 unit. Suzuki Carry Pick up terbaru dan All-new Ertiga jadi kontributor terbesar.

“Penjualan Suzuki tetap meningkat walaupun saat liburan panjang. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kendaraan Suzuki khususnya New Carry Pick Up dan All New Ertiga, mendapat sambutan positif dari masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” kata 4W Sales Director PT SIS, Makmur, di Jakarta, Sabtu (22/6).

Carry masih jadi tulang punggung penjualan Suzuki sebesar 4.825 unit secara ritel, dengan jumlah peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Raihan positif ini mendorong Carry terbaru menjadi Rajanya Pick Up dengan menguasai 55,2 persen pangsa pasar kendaraan niaga ringan di Indonesia.

Tingginya penjualan pikap Carry didukung oleh berbagai program menarik yang memudahkan konsumen, seperti uang muka ringan, angsuran dimulai dari Rp 3 jutaan, serta gratis jasa servis, oli mesin, oli filter, dan oli gasket sampai dengan 50.000 km atau selama dua tahun.

Andalan di segmen kendaraan penumpang diwakili generasi terbaru Ertiga, mencatat pertumbuhan penjualan 23 persen dibandingkan April 2019 yaitu sebanyak 2.657 unit. Sementara penjualan lain datang dari Karimun Wagon R sebanyak 603 unit, Baleno sebanyak 512 unit, Ignis sebanyak 431 unit, APV sebanyak 331 unit, dan SX4 S-Cross sebanyak 165 unit.

Dari segi wilayah, Jabodetabek menjadi wilayah dengan kontribusi penjualan terbesar di bulan Mei 2019. Jabodetabek memberikan kontribusi penjualan mencapai 3.075 unit atau 31,9 % dari total penjualan Suzuki pada Mei 2019. (mg8/jpnn)