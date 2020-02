Pikap Carry Kerek Pangsa Pasar Suzuki di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), mencatatkan penjualan positif pada awal tahun ini.

Suzuki melaporkan pangsa pasarnya kini menjadi 12,5 persen pada Januari 2020. Raihan ini disumbangkan lebih besar dari kendaraan niaga pikap Carry.

“Pencapaian Suzuki di awal tahun ini tidak lepas dari penjualan New Carry Pick Up yang terus meningkat. Pada Januari, retail sales New Carry Pick Up sebagai produk lokal meningkat 37,9 persen dibandingkan Januari tahun lalu dan meraih pangsa pasar 64 persen. Capaian ini semakin mengukuhkan Suzuki Carry sebagai rajanya pikap,” kata 4W Sales Director PT SIS, Makmur dalam keterangan tertulis, di Jakarta.

Selama Januari 2020, Carry menjadi kontributor terbesar penjualan Suzuki secara nasional, dengan retail sales 5.704 unit dan berkontribusi sekitar 56 persen dari total penjualan.

Pencapaian itu mendorong Carry sebagai rajanya pikap, karena menguasai pangsa pasar kendaraan niaga ringan 57 persen pada periode Januari-Desember 2019 menjadi 64 persen di Januari 2020.

Selain Carry, Ertiga juga memberikan sumbangan besar terhadap penjualan Suzuki. Ini terlihat kenaikan retail sales dari 12 persen pada Januari-Desember 2019, menjadi 15 persen pada Januari 2020.

"Semua pencapaian ini tentunya tidak lepas dari respons positif dan dukungan pelanggan yang memberikan kepercayaan kepada produk-produk Suzuki. Untuk itu, kami terus berupaya memberikan berbagai kejutan dan program promo menarik bagi pelanggan yang ingin membeli produk-produk unggulan Suzuki, seperti XL7," tutup Makmur. (mg8/jpnn)