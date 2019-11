Pilih Rayakan Ultah Bareng Pacar Ketimbang Anak, Gisel: Kami Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - Gisella Anastasia alias Gisel kembali menjadi perbincangan warganet setelah memilih merayakan ulang tahun bersama kekasih, Wijaya Saputra, ketimbang bersama putrinya, Gempita Noura Gading.

Sebagai single parent, Gisel sadar apa yang dilakukannya itu pasti akan mengundang pertanyaan dan komentar nyinyir dari warganet.

Meski begitu, mantan istri Gading Marten ini menegaskan bahwa ia punya alasan sendiri mengapa memilih liburan bareng sang kekasih ke Jepang.

Pemain film Susah Sinyal itu juga meminta warganet untuk berpikir positif atas keputusannya itu.

"I have my own reason yang panjang banget kalau ditulis di sini. jadi biar aku sama orang-orang terdekatku saja yang tahu," tulis Gisel di akun akun Instagram pribadinya, Jumat (22/11).

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesia ldol itu memastikan bahwa menghabiskan waktu bersama kekasih membuatnya bahagia.

"Kondisinya mungkin memang tidak sempurna, tetapi kami berbahagia, bersyukur, sedikit demi sedikit melanjutkan hidup. Peace love and gaul semuanya," pungkasnya. (mg7/jpnn)