PIS Raih 4 Penghargaan di Ajang Marketeers Editor's Choice Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina International Shipping (PIS) sebagai Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) PT Pertamina kembali menorehkan prestasi dengan berhasil meraih empat penghargaan bergengsi di Ajang Marketeers Editor's Choice Award 2024 pada Kamis (12/9).

Deretan penghargaan tersebut diberikan kepada PIS dan Pertamina Trans Kontinental (PTK) terkait kualitas branding, pelayanan, dan operasional yang berkelanjutan.

Adapun empat penghargaan yang diraih PIS yakni B2B Branding Campaign of The Year, Innovative Bunker Service of the Year atas program One Stop Solution Bunker Service Provider, Marine Logistic Services of the Year atas Program Next Level SBNP Service Provider dan Green Corporate Initiative of the Year melalui Program Go Green Vessel.

Keempat penghargaan ini diterima langsung oleh Corporate Secretary PIS Muh. Aryomekka Firdaus, serta jajaran Direksi PTK yaitu Direktur Utama I Ketut Laba, Direktur Pemasaran Andy Arvianto, dan Direktur Operasi Slamet Harianto.

Aryomekka menyatakan apresiasi tersebut sebagai bukti dari upaya bersama PIS dan PTK sebagai bagian dari SH IML yang terus bertransformasi sebagai industri marine dan logistik ternama di dunia.

“Penghargaan untuk PIS dan PTK ini merupakan cerminan transformasi di tubuh SH IML dalam aspek bisnis dan operasional yang semakin modern dan berkelanjutan. Kami akan menjadikan apresiasi ini sebagai motivasi tambahan untuk terus menjelma sebagai perusahaan yang modern dan berkelanjutan,” kata Aryomekka.

Baca Juga: Rumah BUMN SIG Dukung UMKM Populerkan Sirop Buah Kawista Khas Rembang

Ajang Marketeers Editor's Choice Award merupakan penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan dengan inovasi unggul dalam pemasaran, layanan, dan keberlanjutan.

Sepanjang 2024, PIS tercatat telah menambah enam armada tanker baru sepanjang semester pertama 2024.