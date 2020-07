PKB Siap Mengusung Panji Kontribusi Indonesia Untuk Masa Depan Peradaban Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa membuat gebrakan monumental dengan mengumumkan visinya tentang haluan poltik internasional.

Hal tersebut merupakan penjabaran dari wawasan yang diwariskan oleh para Bapak Pendiri Bangsa, ke dalam strategi politik untuk menapakkan posisi Indonesia di antara bangsa-bangsa dunia sebagai salah satu kontributor utama dalam memperjuangkan kemuliaan peradaban umat manusia.

Visi itu dituangkan dalam artikel yang ditulis oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (AMI), dan diterbitkan oleh Jurnal Strategic Review edisi 2 Juli 2020.

Arikel itu berjudul The future of civilization: Indonesia’s contribution; It’s time to renew the spirit of the Non-Aligned Movement for the 21st century.

Strategic Review adalah jurnal politik internasional berbahasa Inggris yang menyoroti dinamika politik internasional dari sudut pandang Indonesia.

Terbit di Jakarta sejak 2012, jurnal ini dinakhodai oleh Pemimpin Redaksi Hasan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia.

Dalam artikel itu, Gus AMI memaparkan prinsip-prinsip universal yang harus diusung sebagai haluan politik internasional Indonesia, berdasarkan wawasan yang diwariskan oleh para Bapak Pendiri Bangsa.

Pertama, memperlakukan sesama secara adil dan sederajat, tanpa memandang suku atau agama, tanpa permusuhan atau kebencian, dan tanpa berusaha meminggirkan atau menyingkirkan.