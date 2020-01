Portal Berita Ini Bakal Apresiasi Para Pelaku Franchise di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - FRANCHISEGLOBAL.COM sebagai portal media franchise Nomor 1 di Indonesia bekerja sama dengan TRAS N CO Indonesia untuk kedua kalinya menggagas acara Indonesia The Best Franchisee Award & No. 1 Franchise Choice Award 2020 yang rencananya akan diselenggarakan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Kamis (30/1) mendatang.

Indonesia The Best Franchisee Award & No.1 Franchise Choice Award 2020 merupakan dua bentuk apresiasi yang dilakukan untuk mengukur tingkat keterpilihan suatu bisnis franchise, license & partnership menurut calon franchise buyer di tahun 2020. Disamping itu, sebagai apresiasi terhadap para franchisee/licensee/mitra terbaik di Indonesia yang telah berhasil menjalankan bisnisnya dalam satu tahun terakhir.

Indonesia The Best Franchisee Award 2020 diberikan kepada franchisee/licensee/mitra terbaik berdasarkan 5 aspek penilaian, diantaranya; Aspek Pendapatan, Aspek keuangan, Aspek Lokal Marketing, Aspek Manajemen & SDM, dan Aspek Pelayanan. Sementara No. 1 Franchise Choice Award 2020 diberikan kepada merek-merek Franchise, License & Partnership berdasarkan 3 kriteria penilaian; Popularity Aspect, Interest Aspect dan Business Choice Aspect.

“Penghargaan ini sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuhkembangnya bisnis franchise, license & partnership di Indonesia sekaligus mengapresiasi para mitra-mitra terbaiknya dengan semangat kompetisi positif dalam membangun bisnis yang saling menguntungkan antar pemilik bisnis dan franchisee/mitra bisnis,” ujar Susilowati Ningsih, Direktur FRANCHISEGLOBAL.COM Indonesia.

Lebih lanjut, acara award ceremony Indonesia The Best Franchisee Award & No.1 Franchise Choice Award 2020 ini akan dikemas menarik dengan seminar berjudul “Franchise Marketing Strategy 2020” yang disampaikan langsung oleh Tri Raharjo, Founder & Chairman TRAS N CO Indonesia. Selain itu, juga ada kegiatan talkshow bersama para narasumber dari para pelaku bisnis franchise, license & partnership di Indonesia.

Menurut Tri Raharjo, untuk mengukur keterpilihan bisnis franchise, license & partnership di Indonesia, pihaknya telah melakukan Survei No.1 Franchise Choice Index pilihan calon franchise buyer atau calon mitra/investor selama kurang lebih 3 bulan mulai dari bulan September – November 2019.

“Survei No.1 Franchise Choice Index menggunakan Quantitative Survey Method dengan teknik pengambilan sample menggunakan quota sampling dan purposive sampling yaitu kombinasi metodologi dengan face to face interview di pameran Franchise License Expo Indonesia (FLEI) 2019 dan supplemented phone survei berdasarkan database FRANCHISEGLOBAL.COM dari 34 provinsi di Indonesia,” jelasnya.

Sementara Syaiful Anwar, Pemimpin Redaksi FRANCHISEGLOBAL.com berharap, penghargaan ini dapat memberikan inspirasi dan penyemangat bagi seluruh franchisee/licensee/mitra di Indonesia untuk terus berupaya mencapai prestasi yang terbaik di bisnis franchise, license & partnership melalui ilmu dan pengalaman dari franchisee/licensee/mitra terbaik yang mendapatkan penghargaan ini serta memberikan pengakuan atas keberhasilan franchisor dalam menciptakan brand awareness, brand image dan brand equity di mata calon franchise buyer.(jpnn)