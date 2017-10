Prajurit Satgas MTF TNI Laksanakan Courtesy Call Ke LAF Navy

jpnn.com, BEIRUT - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga XXVIII-J/Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) dibawah pimpinan Kolonel Laut (P) Alan Dahlan sebagai Dansatgas, melaksanakan Courtesy Call ke LAF Navy atau Angkatan Laut Lebanon, Beirut, Lebanon, Sabtu (15/10/2017).

Kedatangan Komandan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-J/Unifil sekaligus Komandan KRI Usman Harun-359 Kolonel Laut (P) Alan Dahlan beserta perwakilan Perwira Satgas MTF TNI disambut baik oleh Chief of LAF Navy, Rear Admiral Majed Alwan, Chief of N1Admiral Daher, Chief of Operations Admiral Hadad serta beberapa perwira LAF Navy.

Dalam kesempatan tersebut, Chief of LAF Navy mengucapkan selamat datang di Beirut, Lebanon dan selamat bertugas menjaga perbatasan laut Lebanon. Sebaliknya, Dansatgas MTF TNI Konga XXVIII-J/Unifil mengucapkan terima kasih.

“Kami tergabung dalam Martime Task Force akan melaksanakan tugas sebagai penjaga perdamaian dunia dengan baik,” katanya.

“Tugas pokok Maritime Task Force antara lain melaksanakan MIO (Maritime Interdiction Operation) dan memberikan pelajaran kepada prajurit LAF Navy. Sejak pertama kali On Task, KRI Usman Harun-359 sudah dipercaya MTF Commander untuk menjadi MIO Commander pada tanggal 29 September 2017,” ucap Kolonel Laut (P) Alan Dahlan.

Selanjutnya, Perwira KRI Usman Harun-359 telah memberikan pembelajaran kepada prajurit LAF Navy yang On Board di KRI Usman Harun-359 beberapa waktu lalu, bertujuan agar prajurit LAF Navy dapat menjaga perbatasan laut Lebanon.

Usai Courtesy Call, Komandan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-J/Unifil dan Chief of LAF Navy saling menyerahkan cenderamata sebagai penutup pelaksanaan kegiatan tersebut, selakigus mempererat hubungan diplomasi antara Maritime Task Force dan Angkatan Laut Lebanon.(fri/jpnn)