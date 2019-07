Praveen / Melati dan Hafiz / Gloria Bisa Ketemu di Semifinal Japan Open 2019, tapi Berat

jpnn.com, TOKYO - Dua ganda campuran Indonesia Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja dan Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti mendapat lawan berat di perempat final Japan Open 2019, Jumat (26/7).

Hafiz / Gloria ketemu pasangan terbaik dunia saat ini sekaligus juara bertahan, Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Tiongkok). Rekor pertemuan mereka 0-3, Hafiz / Gloria tertinggal.

Sementara Praveen / Melati jumpa duo Thailand Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai. Head to head Praveen / Melati dengan ganda Negeri Gajah Putih itu juga tak baik 1-2. Namun, di pertemuan terakhir, yakni di perempat final All England 2019 Maret lalu, Praveen / Melati yang menang 16-21, 21-12, 21-17.

"Kalau ketemu wakil Thailand itu, kami harus siap capek karena mereka pemain yang ulet, enggak mati-mati, defense-nya kuat, termasuk putrinya juga," ujar Melati seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Meski berat, peluang dua wakil Merah Putih mengalahkan Tiongkok dan Thailand itu tetap ada. Nah, andai sama-sama menang, Hafiz / Gloria dan Praveen / Melati akan ketemu di semifinal. (adk/jpnn)

Perempat final ganda campuran Japan Open 2019:

Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Tiongkok/ranking 1 dunia) vs Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Indonesia/13)

Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Thailand/4) vs Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Indonesia/6)

Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Malaysia/5) vs Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Jepang/3)

Mark Lamsfuss / Isabel Herttrich (Jerman/21) vs Wang Yilyu / Huang Dongping (Tiongkok/2)