Presiden Iran Hubungi Pak Jokowi, Tawarkan Bantuan untuk RI Hadapi COVID

jpnn.com, TEHRAN - Presiden Iran Hassan Rouhani mengaku telah melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden RI Joko Widodo. Dalam pembicaraan jarak jauh itu Rouhani menawarkan bantuan Iran untuk Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Republik Islam Iran telah membuat kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan dan pabrik peralatan yang dibutuhkan seperti kit diagnosis, ventilator, CT scan, serta masker N95, dan dalam hal ini siap berinteraksi dengan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Rouhani, dirinya dan Jokowi juga saling mengucapkan selamat seiring datangnya Ramadan. Kedua belah pihak mengharapkan bulan suci umat Islam tersebut akan meningkatkan persatuan dan solidaritas sesama Muslim.

Selain itu, Rohani juga menyinggung tentang sanksi terhadap Iran yang tetap berjalan di masa pandemi. Menurutnya, embargo yang dipelopori Amerika Serikat itu bertentangan dengan dasar-dasar hak asasi manusia.

Menurut Tehran Times, Presiden Jokowi dalam dialog itu menggarisbawahi perluasan kerja sama bilateral dalam memerangi virus corona, serta bertukar pengalaman dan capaian teknologi. Jokowi juga menegaskan bahwa dalam kondisi di bawah pandemi virus corona, semua negara khususnya negeri-negeri Muslim bisa bersatu mengalahkan pagebluk tersebut.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump juga telah melakukan pembicaraan per telepon dengan Presiden Jokowi. Presiden Ke-45 AS itu mengaku siap memasok ventilator untuk Indonesia dalam rangka penanggulangan pandemi corona.(ara/jpnn)