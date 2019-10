Pretty Boys tak Lolos FFI 2019, Desta Beri Sindiran

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus aktor Desta tampaknya kecewa film yang diproduserinya dan dibintanginya, Pretty Boys tidak lolos seleksi Festival Film Indonesia (FFI) 2019. Dia menuliskan sebuah sindiran merespons pernyataan Tompi selaku sutradara yang menjawab pertanyaan netizen perihal tidak lolosnya Pretty Boys.

"Kan film kami emang enggak bagus. Film kami kan film ngehek. Mana masuk FFI film ngehek Tom?," tulis Desta lewat akun Twitter miliknya.

Presenter Tonight Show itu heran dengan tidak terpilihnya Pretty Boys sebagai nominator FFI 2019. Lagi-lagi dengan sindiran, Desta mengajak Tompi membuat festival film tandingan.

"Lagian enggak kepilih belum tentu karena karyanya enggak bagus, siapa tahu yang milih enggak ngerti. Lagian emang kita butuh FFI? Kita buat FFI sendiri aja Tom! #sutradaraSombong #produserCongkak," ujar mantan drummer Clubeighties itu.

Tompi lantas membalas twit yang dibuat Desta. Dia menilai panitia FFI diisi oleh orang-orang pintar.

"Sombong kamu. FFI itu isinya orang pintar u know," jawab Tompi.

Seperti diketahui, FFI 2019 telah merilis daftar ringkas film panjang bioskop yang lolos seleksi. Daftar itu memuat 38 judul film hasil pemilihan tujuh kurator.

Sejumlah film yang lolos FFI 2019 antara lain 27 Steps of May, Bumi Manusia, Gundala, Twivortiare, Bebas, Ave Maryam, dan Keluarga Cemara, Pocong The Origin, Danur 3: Sunyaruri, dan Kuntilanak 2. Namun tidak terdapat film Pretty Boys dalam daftar tersebut. (mg3/jpnn)