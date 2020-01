Pria Sukoharjo Susul Gadis Wonogiri ke 8 Besar Thailand Masters 2020

jpnn.com, BANGKOK - Indonesia menempatkan empat wakilnya di perempat final atau 8 Besar Thailand Masters 2020.

Setelah gadis Wonogiri Gregoria 'Jorji' Mariska (20 tahun) melanjutkan perjuangannya di nomor tunggal putri, pria Sukoharjo bernama Shesar Hiren Rhustavito (25 tahun) juga tembus ke babak perempat final sektor tunggal putra.

Vito, panggilan Shesar, bergabung bersama tujuh tunggal putra lainnya yang masih perkasa, setelah mengalahkan pemain Jepang Koki Watanabe 21-19, 21-15 di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Kamis (23/1) malam WIB.

Tukang catat statistik BWF merangkum, Vito butuh waktu 39 menit menaklukkan tunggal putra Negeri Sakura itu.

Di perempat final besok, Vito yang kini duduk di anak tangga ke-20 BWF, akan meladeni peringkat delapan asal Tiongkok Shi Yu Qi. Pertemuan Vito vs Shi Yu Qi besok merupakan duel pertama dalam karier mereka.

Selain Jorji dan Vito, Indonesia punya dua ganda campuran di 8 Besar yakni Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja dan Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso. Sayang, mereka harus saling bertarung.

Namun, pertemuan kedua pasangan tersebut membuat Merah Putih memastikan diri minimal punya satu wakil di semifinal Thailand Masters 2020 Super 300 ini. (adk/jpnn)

8 Besar Tunggal Putra Thailand Masters 2020:

1. Kunlavut Vitidsarn (Thailand) vs Suppanyu Avihingsanon (Thailand)

2. Kenta Nishimoto (Jepang) vs Zhao Jun Peng (Tiongkok)

3. Heo Kwang Hee (Korea) vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)

4. Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) vs Shi Yu Qi (Tiongkok)