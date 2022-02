Produser Muda Asal Indonesia Ini Dilirik Label Dunia, Keren Banget!

jpnn.com, JAKARTA - Produser musik Alief Reynaldi, akhirnya mewujudkan mimpinya setelah lolos sebagai juara pertama ajang Electronic Music Producer Contest (EMPC) 2021.

Dia merilis single perdana berjudul Light bersama penyanyi Mirriam Eka, di bawah label asal Belanda, SPINNIN' Records.

Alief mengungkapkan bahwa single itu menceritakan kekecewaan seseorang yang dikhianati kekasihnya.

"Lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi," kata Alief, dalam keterangan tertulis, Senin (21/2).

Dua pemenang lain dalam ajang EMPC 2021 juga merilis single terbaru, yakni Richard Msc berpasangan dengan Rinni Wulandari dalam single Tell Me.

Sementara itu, Drocck menggandeng solois muda beraliran RnB, Reikko di single Look at Me. Kedua single ini dirilis di bawah bendera Warner Music Indonesia.

Perwakilan Iceperience.id Sigit Diapsoputra berharap keberhasilan ketiga produser muda di kompetisi EMPC 2021 dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus sukses di panggung musik elektrik tanah air.

EMPC 2021 merupakan salah satu program dari Iceperience.id dengan misi besar #localICEmovement, yakni mendukung ekosistem musik elektronik Indonesia agar makin berkembang di negeri sendiri dan juga di mancanegara.