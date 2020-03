Promo Debit Week Berikan Rewards 50 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Cashbac berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik bagi penggunanya, agar bisa berbelanja dengan hemat setiap saat.

Kali ini, Cashbac memberikan promo “Debit Week” untuk semua pelanggan yang menggunakan kartu debit. Selain itu, ada tambahan rewards sebesar 50 persen hingga 75.000 bonus points.

Marketing Direcotor Cashbac Melvin goo mengatakan, promo Debit Week dapat digunakan satu kali per pengguna per hari per kode voucher.

“Promo ini berlangsung dari tanggal 12 sampai 17 Maret 2020 di seluruh merchant yang terdaftar dalam aplikasi Cashbac, kecuali yang menggunakan metode scan barcode,” ujar Melvin Goo, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/3).

Hingga saat ini Cashbac sudah bekerja sama dengan ribuan merchant dan puluhan ribu outlet. Mulai dari merchant F&B seperti McDonald's, Ippudo, Duck King, Seribu Rasa, Sour Sally, QQ Kopitiam, Negiya, Excelso, Fore Coffee, Hong Kong Cafe, Penang Bistro, Raa Cha, GoKana, Altitude, Grand Cafe Grand Hyatt, dan lainnya.

Cashbac juga bekerja sama dengan lifestyle brand, seperti CGV, Kidzania, Metro Department Store, dan juga health & beauty brand, seperti Irwan Team, May May Salon, Anna Wijaya Salon, dan juga lainnya yang dapat dicek di aplikasi Cashbac.(mg7/jpnn)