PSG Rela Lepas Neymar ke Barcelona Cuma Rp 2 Triliun, tetapi Ditambah 2 Pemain

jpnn.com, PARIS - Saga transfer Neymar yang kabarnya segera hengkang dari Paris Saint-Germain kembali ke klub lamanya Barcelona, makin mirip opera sabun. Berbelit-belit, tetapi mendebarkan.

Sebelumnya dilaporkan PSG yang sudah tak suka dengan Neymar, hanya mau melepas si pemain ke Barcelona dengan harga yang sama saat raksasa Paris itu membeli Ney dari Barca pada 3 Agustus 2017, yakni di angka EUR 222 juta atau GBP 200 juta. Kalau di-rupiahkan saat itu mencapai Rp 3,5 triliun.

Kini, menurut Le Parisien, PSG telah mengurangi tuntutan awal mereka. Mereka mau menerima EUR 130 juta, tetapi ditambah dua pemain Barca. "Hari ini, pintu untuk keberangkatan terbuka," klaim Le Parisien dalam laporan mengenai Neymar.

Konon pemilik PSG akan puas dengan angka itu plus dua pemain Barca. Opsinya bisa Philippe Coutinhio, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic dan Samuel Umtiti. (adk/jpnn)

