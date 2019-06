Gianluigi Buffon Kembali ke Juventus

jpnn.com, TURIN - Kiper gaek Italia Gianluigi Buffon bakal bergabung kembali dengan Juventus dengan status bebas transfer dari Paris Saint-Germain.

Penjaga gawang berusia 41 tahun itu sebelumnya menghabiskan 17 tahun bersama Juve sebelum pindah ke Paris musim panas lalu. Sky Sports melansir, Buffon setuju untuk kembali ke Turin, meski hanya menjadi pengganti buat kiper utama Juve saat ini Wojciech Szczesny.

Bersama Si Nyonya Tua (julukan Juve), Buffon memenangi sembilan gelar Serie A termasuk tujuh kali berturut-turut antara 2012 dan 2019. Musim lalu, dia bermain 25 kali untuk PSG dan membantu klub memenangi mahkota Ligue 1 kedua berturut-turut.

BUFFON IS READY TO RETURN TO JUVENTUS TO BE THE SECOND KEEPER, AND THE YEAR AFTER JOIN THE MANAGEMENT according to @dimarzio ????



WTF IS HAPPENING?! pic.twitter.com/Gm9Ab8nV7g — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 25, 2019