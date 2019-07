Pukul Senegal, Aljazair jadi Raja Afrika, Lihat Golnya yang Dramatis

jpnn.com, CAIRO - Aljazair keluar sebagai juara Piala Afrika 2019 setelah menaklukkan Senegal 1-0 dalam laga final di Cairo Internasional Stadium, Mesir, Sabtu (20/7) dini hari.

Dramatis. Satu-satunya gol yang tercipta dalam laga itu tercipta saat pertandingan baru berjalan dua menit. Striker El Khadra (julukan timnas Aljazair), Baghdad Bounedjah melepas tembakan dari luar kotak penalti. Bola mengenai kaki Salif Sane kemudian melambung tinggi dan tanpa diduga masuk ke gawang yang dikawal Alfred Gomis.

Upaya Senegal mencari gol penyeimbang selalu gagal. Sadio Mane cs kesulitan membongkar pertahanan Aljazair, tetapi tak satu pun yang berbuah gol.

Aljazair pun menjadi juara Afrika, yang kedua kali sejarah setelah 1990, saat mereka menjadi tuan rumah.

What a start for Algeria!



Here’s Baghdad Bounedjah’s opening goal in the final for #LesVerts!!



pic.twitter.com/eCTLHkfa8q — African HQ (@African_HQ) July 19, 2019