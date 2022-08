Puluhan Perusahaan Raih Customer Experience Champions 2022

jpnn.com, JAKARTA - Majalah SWA dan Business Digest menggelar penghargaan Indonesia Customer Experience Champions 2022, program untuk memilih perusahaan yang memiliki tim terbaik dalam bidang customer experience.

Serta Indonesia Sales Team Champions 2022, program memilih tim sales terbaik di kalangan perusahaan-perusahaan terkemuka.

Group Chief Editor SWA Media Kemal E. Gani menyampaikan, dua ajang ini mampu menunjukkan diferensiasi masing-masing peserta, terutama kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan menghadapi tantangan sales dan marketing di era Covid-19.

Kemal berharap Indonesia Sales Team Champions 2022 akan menjadi contoh dan penyemangat bagi tim sales perusahaan lain di Indonesia untuk bisa lebih kreatif, inovatif, dan kompak dalam merancang program dan strategi penjualan.

"Yang paling penting eksekusinya gemilang sehingga hasilnya berdampak pada peningkatan penjualan yang signifikan," ujar Kemal dalam virtual awarding Indonesia Sales & Customer Experience Champions Conference 2022 bertema Winning Customer Hearts in The Fast Changing Era, Selasa (9/8).

Berikut daftar penerima penghargaan Indonesia Customer Experience Champions 2022 dengan predikat Best of The Best Customer Experience Team: PT Prodia Widyahusada Tbk., PT Global Loyalty Indonesia (ALFAGIFT), PT Mandiri AXA General Insurance.

PT Bank DBS Indonesia, PT Wismilak Inti Makmur, Tbk., PT Great Eastern Life Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional, (BAZNAS), dan Lintasarta.

Sementara itu perusahaan dengan tim CX berpredikat Best Customer Experience Team, di antaranya PT HM Sampoerna Tbk., PT Tribun Digital Online, PT Nojorono Tobacco International, PT Link Net Tbk (First Media), PT Polytama Propindo, PT Lippo General Insurance Tbk., PT Multipolar Technology Tbk.