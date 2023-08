Puluhan WNI di Amerika Serikat Mendeklarasikan Dukungan untuk Ganjar Pranowo

jpnn.com - JAKARTA - Puluhan warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) mendeklarasikan dukungan kepada Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Para WNI lintas profesi di New Jersey itu tergabung dalam konsolidasi nasional warga Indonesia AS, USA for Ganjar Pranowo.

Deklarasi dilakukan dengan latar belakang Patung Lady Liberty di Liberty State Park, New Jersey, AS.

Saat menyatakan dukungan kepada Ganjar, mereka berpakaian nuansa merah-putih dilengkapi dengan kemeja garis-garis menjadi ciri khas baju kampanye Ganjar Pranowo.

“Ganjar adalah satu-satunya pilihan yang dapat memimpin Indonesia ke depan,” kata salah seorang tokoh masyarakat Indonesia di New Jersey Eddie dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin. "Para WNI melihat komitmen Ganjar atas demokrasi dan konsistensinya melawan intoleransi dan radikalisme," tambahnya.

Eddie pun berharap deklarasi yang dilakukan oleh WNI di New Jersey, bisa memberikan pesan kepada para pemilih di Indonesia untuk mempercayakan masa depan Indonesia kepada Ganjar.

“Selain satu visi dan satu misi dengan Pak Ganjar, kami percaya ke depannya hanya Ganjar Pranowo yang dapat membawa nama Indonesia untuk terus dihormati dan dihargai di dunia internasional. Kami bekerja keras, satu demi satu suara, khususnya di daerah asal kami masing-masing di Indonesia,” harapnya.

Konsolidasi nasional itu telah mengadakan deklarasi sebanyak 14 kali di seluruh AS sejak pendeklarasian Ganjar sebagai bacapres, serta turut mencanangkan kolaborasi virtual lintas dunia World for Ganjar yang diselenggarakan lintas benua sejak Juni 2023. (antara/jpnn)



