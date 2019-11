Pupuk Indonesia Grup Kembali Raih The Asia Sustainability Reporting Rating 2019

jpnn.com, JAKARTA - Pupuk Indonesia Grup kembali meraih tiga penghargaan dalam ajang The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2019, yang diselenggarakan oleh The National Center for Sustainability Reporting (NCSR).

NCSR merupakan Lembaga independen yang berfokus pada pengembangan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam ajang ini, PT Pupuk Indonesia berhasil meraih penghargaan tertinggi yaitu Kategori Platinum Rank, di mana tahun ini merupakan keempat kalinya perseroan sebagai holding mendapat awards tersebut.

Penghargaan lainnya juga diraih oleh anak usaha Pupuk Indonesia Grup yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur yang meraih Platinum Rank serta PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang meriah Kategori Gold Rank.

Pada kesempatan tersebut penghargaan diserahkan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro yang diterima oleh Direktur SDM dan Tata Kelola Pupuk Indonesia, Winardi.

“Sebuah kebanggaan bagi kami, artinya kami sebagai produsen pupuk nasional telah berkontribusi terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan sesuai dengan program SDG’s yang dicanangkan Pemerintah. Saya memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh insan Pupuk Indonesia Grup dalam mempertahankan penghargaan ini,” tutur Winardi.

Sesuai dengan komitmen Pupuk Indonesia bersama dengan 10 anak usahanya yang mengedepankan prinsip ramah lingkungan.

Selain upaya efisiensi energy tersebut, Pupuk Indonesia Grup juga telah menurunkan emisi menjadi 9.475.794 atau turun 4 persen dari tahun sebelumnya.