Putra Idham Azis Masuk 10 Besar Taruna Berprestasi

jpnn.com, MAGELANG - Irfan Urane Azis, putra dari calon Kapolri Idham Azis resmi dilantik menjadi Prajurit Taruna di Magelang. Pelantikan itu digelar dalam upacara wisuda Prajurit Taruna Akademi TNI-Bhayangkara Dua Taruna Akademi Kepolisian di Stadion Sapta Marga Kampus Akademi Militer Magelang, yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kamis (31/10).

Irfan meraih hasil yang memuaskan dalam kelulusannya. Dia berhasil masuk ke dalam 10 Besar taruna yang berprestasi dengan nilai 826,5 untuk seluruh taruna dari empat matra.

Irfan sendiri dalam pelantikannya itu didampingi oleh ibunya, Fitri Handari yang merupakan sarjana kesehatan masyarakat (SKM), alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) angkatan 1993.

Irfan merupakan anak dari Idham Azis (hari ini dilantik menjadi Kapolri) dan Fitri yang berprestasi. Sejumlah prestasinya antara lain pernah menyabet penghargaan Grand Champion dalam ajang International Mathematics Contest Singapura (IMCS), yang diselenggarakan di Singapura.

Lalu, 1st Place American Mathematics Competition (AMC8) tahun 2014, 3 Gold Medals Wizard at Mathematics International Competition (WIZMIC India) tahun 2014, Gold Asia International Mathematics Olympiad Open Contest tahun 2015, Medali Emas Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang Matematika Tingkat SMP 2015, 2 Gold Medals International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO Malaysia) 2015.

Medali Perunggu Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang Matematika Tingkat SMA 2016, Juara I Lomba Matematika Tingkat Nasional UGM Yogyakarta 2016, Kompetisi Matematika Nalaria Realistik Tingkat Nasional Ke-12 Medali Emas (Best of the Best) 2017, Medali Perak Olimpiade Sains Nasional SMA Tingkat Nasional 2017 dan masih banyak lagi.