Putuskan Berhijab, Tika Ramlan Berhenti Jadi Artis?

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Tika Ramlan memutuskan untuk berhijab. Mantan personel T2 itu mengabarkan keputusannya menutup auratnya melalui akun Instagram pribadinya.

“This is my first day to share my picture with hijab. Bismillahhh doain ya temen temen semua, semoga bukan cuma hijrahnya ajh tapi bisa istiqomah dari segala yg akan datang menerpa,” tulis Tika Ramlan sebagai keterangan foto yang diunggahnya pada Rabu (20/9).

Sejak memiliki tiga anak, Tika memang memilih untuk mengurangi kegiatan keartisannya.

Dia mengatakan butuh waktu lama memantapkan hatinya untuk menutup aurat.

“Perlu beberapa tahun belakangan mantapin hati, mantapin tujuan dan niat.. menjauh dr hingar bingar datang lagi ke hingar bingar dan ternyata hati gak berubah malah semakin mantap,” ungkapnya.

Pelantun lagu Ok itu berharap keputusannya berhijab bisa membuat dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik.