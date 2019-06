Qatar 0-2 Argentina, Lionel Messi: Copa America 2019 Baru Dimulai

jpnn.com, PORTO ALEGRE - Argentina terhindar dari bencana usai mengalahkan Qatar 2-0 pada matchday terakhir Grup B Copa America di Arena do Gremio, Porto Alegre, Senin (24/6) dini hari WIB.

Kemenangan itu membuat La Albiceleste lolos ke perempat final.

Sebelum laga tersebut, Lionel Messi cs di bawah tekanan dan kritik, lantaran tampil buruk di dua pertandingan yakni saat menghadapi Kolombia (kalah 0-2) dan imbang dengan Paraguay (1-1).

"Buat kami Copa America 2019 baru dimulai setelah kemenangan ini," kata Messi, superstar Barcelona yang hari ini genap berusia 32 tahun.

Happy Birthday to Lionel Messi. The genius is still doing it at age 32!



820 Apps

671 Goals

271 Assists

36 Trophies

6 Golden Boots

5 Ballon d'Or

????????????



We live for moments like this ???? pic.twitter.com/bDPcZUEiX2 — Footy Plug (@FootyPlug) June 24, 2019