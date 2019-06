Kalahkan Juara Asia, Argentina Tembus Perempat Final Copa America 2019

jpnn.com, PORTO ALEGRE - Argentina akhirnya memetik kemenangan di Copa America 2019. Dalam laga terakhir penyisihan Grup B, La Albiceleste menang 2-0 atas tim undangan Qatar (juara Piala Asia 2019) di Arena do Gremio, Porto Alegre, Senin (24/6) dini hari WIB. Gol Tim Tango dicetak Lautaro Martinez (menit ke-4) dan Sergio Aguero (82).

Kemenangan ini sekaligus mengantar Lionel Messi cs lolos ke perempat final sebagai runner-up grup. "Gol datang lebih awal dan itu membuat kami tampil lebih tenang," ujar pencetak gol pertama Argentina Lautaro Martinez.

Pemain Inter Milan itu mengatakan, hasil ini untuk sementara bisa mengurangi tekanan terhadap tim. "Ya, ada tekanan karena kami dituntut untuk selalu menang. Sekarang kami lolos. Bahagia, tetapi kami harus lebih bekerja keras," ujarnya.

Di perempat final, Argentina sebagai runner-up Grup B akan ketemu runner-up Grup A yakni Venezuela.

Sementara di waktu yang bersamaan dengan laga Qatar vs Argentina, Kolombia yang sudah memastikan tiket perempat final, masih tampil ngotot saat meladeni Paraguay di Arena Fonte Nova, Salvador. Kolombia menang 1-0 berkat gol Gustavo Cuellar di menit ke-31. Hasil tersebut membuat James Rodriguez cs berhak atas status juara Grup B.

Di perempat final, Kolombia masih menunggu hasil matchday terakhir di Grup C. Los Cafeteros (salah satu julukan timnas Kolombia) akan berhadapan dengan peringkat kedua Grup C. (afp/adk/jpnn)

Klasemen Grup Copa America 2019

Grup A (klasemen akhir)

No. Negara Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Brasil 3 2 1 0 8-0 7 -- lolos ke perempat final

2. Venezuela 3 1 2 0 3-1 5 -- lolos

3. Peru 3 1 1 1 3-6 4 -- lolos

4. Bolivia 3 0 0 3 2-9 0

Grup B (klasemen akhir)

No. Negara Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Kolombia 3 3 0 0 4-0 9 -- lolos

2. Argentina 3 1 1 1 3-3 4 -- lolos

3. Paraguay 3 0 2 1 3-4 2

4. Qatar 3 0 1 2 2-5 1

Grup C (klasemen sementara)

No. Negara Main Menang Seri Kalah Gol Nilai

1. Chile 2 2 0 0 6-1 6 -- lolos

2. Uruguay 2 1 1 0 6-2 4 -- lolos

3. Jepang 2 0 1 1 2-6 1

4. Ekuador 2 0 0 2 1-6 0

*Dua terbaik masing-masing grup ditambah dua terbaik dari peringkat ketiga lolos ke 8 Besar