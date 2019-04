Qualcomm Dorong Indonesia Kembangkan IoT Menuju Era Penemuan

jpnn.com, JAKARTA - Qualcomm Techonologies, inc membuat inisiatif kepada para pengembang, integrator sistem dan operator seluler untuk menjadi pendorong bagi persiapan Indonesia menuju kedatangan 5G dan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan inisiatif Making Indonesia 4.0.

Hal itu direalisasikan melalui Invention Forum: Era of Smart and Connected Industries yang bertujuan menyediakan kesempatan bagi para pemain Internet of Things (IoT) utama di Indonesia, dalam menjajaki lebih lanjut aplikasi-aplikasi dari Industrial Internet of Things (IIoT) yang dapat diadopsi di Indonesia.

Dengan membawa lebih dari 30 tahun upaya penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang konektivitas, Qualcomm Technologies berbagi visi dan keahliannya untuk membantu Indonesia menuju Industri 4.0.

Melalui diskusi mengenai inovasi dan teknis produk yang dikombinasikan dengan demonstrasi solusi IoT yang telah tersedia di pasar, terutama di bidang pertanian, kota pintar atau smart city dan transportasi.

Senior Director of Business Development Qualcomm International, Inc Shannedy Ong, mengatakan, Qualcomm Technologies telah memainkan peran penting dalam menciptakan generasi lanjutan dari teknologi nirkabel selama beberapa dekade. Dengan peluncuran 5G pada tahun 2019.

"Kami akan membuka era besar berikutnya yaitu Era Penemuan. Kami akan mendorong perkembangan pesat tidak hanya bagi produk baru, tetapi juga industri baru, termasuk otomotif, Internet of Things (IoT), komputasi, jaringan dan lainnya," kata Ong, Kamis (25/4).

Indonesia telah memperkenalkan revolusi industri keempat di bawah inisiatif Making Indonesia 4.0 pada April 2018, dengan fokus pada inovasi teknologi sebagai pendorong utama dalam meningkatkan daya saing bisnis.